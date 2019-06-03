Forbes сообщил, что Jay Z заработал $1 млрд
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Отмечается, что эксперты подсчитали доходы с момента выхода первого альбома рэпера в 1996 году. Сумма в $1 млрд уже учитывает расходы музыканта.
Основным заработком Jay Z оказалась не музыка.
Самой крупной статьёй доходов артиста стала доля в бренде шампанского — $310 млн. Ещё $220 млн — это инвестиции в различные компании. На третьем месте стоит коньячный бренд артиста с доходом $100 млн, а также стриминговый музыкальный сервис с таким же доходом.