Forbes сообщил, что Jay Z заработал $1 млрд

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Американский рэпер Jay Z стал первым хип-хоп артистом, который заработал $1 млрд, пишет Forbes.
Forbes сообщил, что Jay Z заработал $1 млрд
  • © Reuters

Отмечается, что эксперты подсчитали доходы с момента выхода первого альбома рэпера в 1996 году. Сумма в $1 млрд уже учитывает расходы музыканта.

Основным заработком Jay Z оказалась не музыка.

Самой крупной статьёй доходов артиста стала доля в бренде шампанского — $310 млн. Ещё $220 млн — это инвестиции в различные компании. На третьем месте стоит коньячный бренд артиста с доходом $100 млн, а также стриминговый музыкальный сервис с таким же доходом.

Ранее Forbes назвал самые дорогие бренды мира.

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