Три московских музея стали лауреатами фестиваля «Интермузей-2019»

В Москве состоялась церемония награждения лауреатов конкурсной программы фестиваля «Интермузей».

Как сообщает сайт «Москва 24», в 2019 году 213 музеев подали более 330 заявок. В финал попало 20 проектов.

Среди победителей — три столичных учреждения. Наград удостоены Государственный музей истории ГУЛАГа, Биологический музей имени Тимирязева и Дарвиновский музей, передаёт «Вечерняя Москва».

«За последние годы московские музеи совершили качественный скачок в работе с экспозициями и в уровне сервиса. Для нас очень важно признание этих изменений на таком высоком уровне. Однако главная оценка для музеев — это отклик посетителей, количество которых с 2010 года выросло на 70%», — цитирует главу департамента культуры Александра Кибовского портал мэра и правительства.

Ранее сообщалось, что четыре музея подготовили экспозиции к фестивалю «Времена и эпохи» в Москве.