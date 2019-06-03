Три московских музея стали лауреатами фестиваля «Интермузей-2019»

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В Москве состоялась церемония награждения лауреатов конкурсной программы фестиваля «Интермузей».
Три московских музея стали лауреатами фестиваля «Интермузей-2019»
  • ©mos.ru

Как сообщает сайт «Москва 24», в 2019 году 213 музеев подали более 330 заявок. В финал попало 20 проектов.

Среди победителей — три столичных учреждения. Наград удостоены Государственный музей истории ГУЛАГа, Биологический музей имени Тимирязева и Дарвиновский музей, передаёт «Вечерняя Москва».

«За последние годы московские музеи совершили качественный скачок в работе с экспозициями и в уровне сервиса. Для нас очень важно признание этих изменений на таком высоком уровне. Однако главная оценка для музеев — это отклик посетителей, количество которых с 2010 года выросло на 70%», — цитирует главу департамента культуры Александра Кибовского портал мэра и правительства.

Ранее сообщалось, что четыре музея подготовили экспозиции к фестивалю «Времена и эпохи» в Москве.

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