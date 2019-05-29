Четыре музея подготовили экспозиции к фестивалю «Времена и эпохи» в Москве

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Четыре музея подготовили экспозиции к историческому фестивалю «Времена и эпохи» в Москве, который будет проходить с 7 по 16 июня.
Четыре музея подготовили экспозиции к фестивалю «Времена и эпохи» в Москве
  • ©mos.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Площадки фестиваля будут работать в Государственном Историческом музее, музее Победы на Поклонной горе и Историко-мемориальном музее «Пресня», а также во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства.

Экспозиция в Историческом музее посвящена народам и культурам, с которыми встретились русские моряки во главе с Иваном Крузенштерном в ходе кругосветной экспедиции в начале XIX века.

Выставка в музее Победы расскажет о событиях в Афганистане в 1979 — 1989 годах, а музей «Пресня» приглашает всех желающих на экспозицию «Техника молодёжи».

Музей декоративно-прикладного и народного искусства подготовил выставку, посвящённую быту женщин эпохи модерна.

Участниками фестиваля станут реконструкторы из 14 стран мира, в том числе Италии, Великобритании, Турции и Франции.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал о военно-историческом фестивале в Балаклаве.

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