В Кронштадте пройдёт выставка картин Айвазовского из частных коллекций

Короткая ссылка
В Кронштадте пройдёт выставка картин Ивана Айвазовского из частных коллекций, сообщают «Невские новости» со ссылкой на представителя рабочей группы по развитию туристско-рекреационного кластера Марику Коротаеву.
В Кронштадте пройдёт выставка картин Айвазовского из частных коллекций
  • ©Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Экспозиция запланирована на период с 1 июля до 1 сентября. Увидеть её можно будет в Детской художественной школе имени М. К. Аникушина.

Среди представленных произведений — только одна работа Айвазовского из фонда Русского музея «Александр I». Остальные — от частных владельцев.

Посетители также увидят рукописи и другие экспонаты, связанные с художником.

Ранее Inforeactor сообщало, что россияне назвали свои самые любимые музеи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить