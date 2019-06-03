В Кронштадте пройдёт выставка картин Айвазовского из частных коллекций
- ©Komsomolskaya Pravda / Global Look Press
Экспозиция запланирована на период с 1 июля до 1 сентября. Увидеть её можно будет в Детской художественной школе имени М. К. Аникушина.
Среди представленных произведений — только одна работа Айвазовского из фонда Русского музея «Александр I». Остальные — от частных владельцев.
Посетители также увидят рукописи и другие экспонаты, связанные с художником.
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