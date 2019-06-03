В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко в беседе с «Российской газетой» рассказал о погоде в регионах в июне.

«В целом по Центральному федеральному округу мы ожидаем температуру выше нормы, за исключением Смоленской и Тверской областей. Там — в пределах нормы», — заявил он.

По его словам, выше нормы будут показатели в Северо-Кавказском и Южном федеральном округах, на территории Поволжья и большей части Северо-Западного округа.

Как отметил Тищенко, ближе к норме температура ожидается в районе Санкт-Петербурга и Великого Новгорода.

В Москве июньские температуры, по прогнозу, окажутся на градус и более выше нормы.

Дожди будут умеренными на всей территории России.

Также стало известно, что с 4 по 6 июня в Ключевском и Волчихинском районах сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Ранее в Гидрометцентре предупредили о возвращении жаркой погоды в Москву.