Пригожин прокомментировал ситуацию с выступлением Волочковой в Анапе

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал решение мэра Анапы Юрия Полякова отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.

«У меня нет вопросов к мэру Анапы. Руководитель тоже имеет право накладывать вето, это же бюджетные деньги. Если честно, когда речь идет о бюджетных деньгах, на мой взгляд, лучше в этот день раздать их пенсионерам», — заявил Пригожин в беседе с НСН.

По его словам, при проведении массовых мероприятий необходимо брать пример с Белоруссии, где нет бесплатных мероприятий, оплачиваемых из бюджета, однако билет на них можно приобрести по минимальной цене.

Ранее балерина Анастасия Волочкова приняла решение бесплатно выступить перед жителями Анапы после отказа мэра города Юрия Полякова тратить на выступление артистки бюджетные средства.

Отмечается, что мероприятие с участием балерины состоится 8 июня на Театральной площади города.