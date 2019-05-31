Волочкова выступит в Анапе бесплатно
- РИА Новости
«Я... хорошо понимаю, что бюджетные средства должны идти на развитие культуры на местном уровне. Поэтому я приняла решение сделать жителям и гостям курорта подарок и выступить на открытии сезона в Анапе бесплатно», — приводит её слова РИА Новости.
Отмечается, что мероприятие с участием балерины состоится 8 июня на Театральной площади города.
В этот день в регионе открывается курортный сезон, запланирована культурная программа с участием российских артистов.
Ранее сообщалось, что Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по проведению концертной программы Волочковой.