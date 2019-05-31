Волочкова выступит в Анапе бесплатно

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Балерина Анастасия Волочкова приняла решение бесплатно выступить перед жителями Анапы после отказа мэра города Юрия Полякова тратить на выступление артистки бюджетные средства.
Волочкова выступит в Анапе бесплатно
  • РИА Новости

«Я... хорошо понимаю, что бюджетные средства должны идти на развитие культуры на местном уровне. Поэтому я приняла решение сделать жителям и гостям курорта подарок и выступить на открытии сезона в Анапе бесплатно», — приводит её слова РИА Новости.

Отмечается, что мероприятие с участием балерины состоится 8 июня на Театральной площади города.

В этот день в регионе открывается курортный сезон, запланирована культурная программа с участием российских артистов.

Ранее сообщалось, что Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по проведению концертной программы Волочковой.

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