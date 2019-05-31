Волочкова выступит в Анапе бесплатно

Балерина Анастасия Волочкова приняла решение бесплатно выступить перед жителями Анапы после отказа мэра города Юрия Полякова тратить на выступление артистки бюджетные средства.

«Я... хорошо понимаю, что бюджетные средства должны идти на развитие культуры на местном уровне. Поэтому я приняла решение сделать жителям и гостям курорта подарок и выступить на открытии сезона в Анапе бесплатно», — приводит её слова РИА Новости.

Отмечается, что мероприятие с участием балерины состоится 8 июня на Театральной площади города.

В этот день в регионе открывается курортный сезон, запланирована культурная программа с участием российских артистов.

Ранее сообщалось, что Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по проведению концертной программы Волочковой.