Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета

Глава администрации Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

«Мы не должны тратить на это бюджетные деньги, у нас есть первоочередные цели в отрасли культуры, где средства будут нужнее», — сказал он.

Поляков отметил, что представители бизнеса вправе сделать жителям и гостям города такой подарок, однако пускать на это бюджетные средства он не позволит.

Волочкова должна была выступить в Анапе 8 июня на открытии курортного сезона. По данным СМИ, стоимость тендера превысила 600 тыс. рублей.