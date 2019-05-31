Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета
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«Мы не должны тратить на это бюджетные деньги, у нас есть первоочередные цели в отрасли культуры, где средства будут нужнее», — сказал он.
Поляков отметил, что представители бизнеса вправе сделать жителям и гостям города такой подарок, однако пускать на это бюджетные средства он не позволит.
Волочкова должна была выступить в Анапе 8 июня на открытии курортного сезона. По данным СМИ, стоимость тендера превысила 600 тыс. рублей.