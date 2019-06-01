Элтон Джон осудил удаление сцен из фильма «Рокетмен»

Британский певец Элтон Джон прокомментировал решение прокатчика фильма «Рокетмен» (Rocketman) в России удалить некоторые сцены из картины. Совместное заявление Элтона Джона и создателей фильма опубликовано на странице музыканта в Facebook.

«Мы (с создателями фильма. — RT) самым решительным образом отвергаем решение подвергнуть «Рокетмена» цензуре на российском кинорынке», — говорится в заявлении.

Вышедшая на экраны картина, как отмечают его создатели и певец, «является истинным отражением экстраординарной жизни Элтона».

По оценке его авторов, решение прокатчика в России удалить ряд сцен из фильма представляет собой «печальное отражение разделённого мира, в котором мы до сих пор живём».

«Мы будем продолжать настаивать на разрушении барьеров, пока все люди не будут одинаково услышаны во всем мире», — указывается в заявлении.



Ранее сообщалось, что из картины про Элтона Джона вырезали сцены сексуального характера, а также кадры, связанные с употреблением наркотических веществ.

Министр культуры России Владимир Мединский прокомментировал данную информацию.