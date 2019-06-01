Элтон Джон осудил удаление сцен из фильма «Рокетмен»

Короткая ссылка
Британский певец Элтон Джон прокомментировал решение прокатчика фильма «Рокетмен» (Rocketman) в России удалить некоторые сцены из картины. Совместное заявление Элтона Джона и создателей фильма опубликовано на странице музыканта в Facebook.

«Мы (с создателями фильма. — RT) самым решительным образом отвергаем решение подвергнуть «Рокетмена» цензуре на российском кинорынке», — говорится в заявлении.

Вышедшая на экраны картина, как отмечают его создатели и певец, «является истинным отражением экстраординарной жизни Элтона».

По оценке его авторов, решение прокатчика в России удалить ряд сцен из фильма представляет собой «печальное отражение разделённого мира, в котором мы до сих пор живём».

«Мы будем продолжать настаивать на разрушении барьеров, пока все люди не будут одинаково услышаны во всем мире», — указывается в заявлении.

Ранее сообщалось, что из картины про Элтона Джона вырезали сцены сексуального характера, а также кадры, связанные с употреблением наркотических веществ. 

Министр культуры России Владимир Мединский прокомментировал данную информацию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить