В Ленобласти предупредили об усилении ветра до 15 м/с

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В Ленинградской области предупредили об ухудшении погоды в регионе, сообщает kp.ru со ссылкой на Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В Ленобласти предупредили об усилении ветра до 15 м/с
  • РИА Новости

«Ненастье придёт к нам в воскресенье, 2 июня. В Ленинградской области местами ожидается умеренный дождь с грозой. Днём в отдельных районах порывы ветра будут достигать 15 м/с», — заявили в управлении.

В связи с неблагоприятным прогнозом ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу призывает жителей региона проявлять осторожность, особенно на воде и дорогах.

Ранее, как передавало RIA56, в Оренбургской области предупредили об аномальной жаре 1 июня.

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