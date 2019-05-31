В Ленобласти предупредили об усилении ветра до 15 м/с
- РИА Новости
«Ненастье придёт к нам в воскресенье, 2 июня. В Ленинградской области местами ожидается умеренный дождь с грозой. Днём в отдельных районах порывы ветра будут достигать 15 м/с», — заявили в управлении.
В связи с неблагоприятным прогнозом ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу призывает жителей региона проявлять осторожность, особенно на воде и дорогах.
Ранее, как передавало RIA56, в Оренбургской области предупредили об аномальной жаре 1 июня.