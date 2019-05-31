На всероссийский фестиваль «Театр и дети» в Удмуртии приехали 15 коллективов

На всероссийский фестиваль «Театр и дети» приехали 15 творческих коллективов из Набережных Челнов, Йошкар-Олы и других городов и районов Удмуртии и Башкирии.

Как сообщает ИА «Удмуртия», фестиваль проходит в Воткинске и Ижевске. На пятницу, 31 мая, запланированы конкурсные показы.

Выбирать лучших будут в двух категориях — от 6 до 17 лет и от 18 до 25 лет. Также планируется вручить награды за лучшую роль, лучший сценарий, лучшую постановку. Есть и режиссёрская премия.

Церемония награждения состоится 1 июня.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что фестиваль проводят в рамках Года театра. В нём участвуют детско-юношеские и молодёжные любительские театры.