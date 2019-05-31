Bon Jovi выступит в Москве впервые за 30 лет

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Музыкальный коллектив Bon Jovi выступит 31 мая на московском стадионе «Лужники». Это первое выступление группы в столице России за 30 лет. Об этом сообщила пресс-служба компании Sav Entertainment.

«Это абсолютно историческое событие, они здесь были один раз 30 лет назад на международном рок-фестивале. Каждый год кто-нибудь объявлял, что он везёт Bon Jovi, и вот это случилось. Мы, конечно, очень волнуемся», — цитирует РИА Новости главу компании Sav Entertainment Надежду Соловьеву.

Как сообщает ТАСС, основатель и бессменный лидер коллектива Джон Бон Джови рассказал, что группа постарается уловить настроение публики.

«Я попытаюсь уловить настроения тех, кто придёт на концерт, и всё, что прозвучит, будет настоящим и от всего сердца», — заявил Бон Джови.

В апреле 2018 года музыкальный коллектив Bon Jovi включили в Зал славы рок-н-ролла.

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