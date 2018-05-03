СМИ опубликовали рейтинг музыкантов, включённых в Зал славы рок-н-ролла

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Американское издание Vulture составило рейтинг музыкантов, включённых в Зал славы рок-н-ролла.
СМИ опубликовали рейтинг музыкантов, включённых в Зал славы рок-н-ролла
  • globallookpress.com
  • © Globe Photos

Возглавляет список один из основоположников рок-н-ролла Чак Берри, который был включён в Зал славы в 1986 году.

За ним располагаются британская группа The Beatles, лауреат Нобелевской премии по литературе 2016 года Боб Дилан, Элвис Пресли и Джеймс Браун.

Также в первую десятку вошли исполнитель Принц, группы The Ramones и Nirvana, музыканты Бадди Холли и Мадди Уотерс.

В числе худших «легенд рока» оказались группы Rush, Chicago и Queen.

Замыкает рейтинг музыкальный коллектив Bon Jovi, включённый в Зал славы рок-н-ролла в апреле 2018 года.

Ранее издание Vulture составило рейтинг лучших фильмов об Олимпийских играх.

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