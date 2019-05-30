На северо-востоке Москвы археологи нашли предметы из усадьбы князя Голицына

На северо-востоке столицы археологи нашли предметы из усадьбы князя Василия Голицына, сообщает сайт «Москва 24».

Это часть декора фасада главного дома и фрагменты рельефных печных изразцов. Также обнаружены осколки глиняной и стеклянной посуды.

Их нашли во время работ по благоустройству территории у реки Яузы в Южном Медведкове. Специалисты датируют артефакты концом XVII века.

«Археологические исследования велись на пересечении улиц Заповедной и Полярной, на месте бывшего села Медведково. Пока самой значимой находкой на этом участке стал венчик (верхний край) стеклянного сосуда, предположительно вазочки с зауженным горлышком. В допетровские времена, когда стекольных заводов в России фактически не было, такая посуда считалась предметом роскоши», — цитирует главу департамента культурного наследия Алексея Емельянова портал мэра и правительства.

После тщательного изучения все найденные предметы планируется передать в столичные музеи.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что на выставке в «Херсонесе Таврическом» показали найденный при раскопках крест XII—XIII веков.