Синоптики рассказали, когда закончится дождь в Москве

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала, когда закончится дождь в столичном регионе.
Синоптики рассказали, когда закончится дождь в Москве
  • РИА Новости

«То, что мы наблюдаем сейчас, — это холодный фронт. Структура облачности у нас ячеистая, под одной тучей прошёл дождь, он переместился в другую, на место этой может прийти... У нас в прогнозе кратковременные дожди, то есть это не будет одним дождём, он будет ещё приниматься», — отметила Позднякова.

Метеоролог добавила, что в Зеленограде за час уже выпало более 2 мм осадков.

«Сейчас зона наиболее интенсивных дождей сместилась уже на север Москвы… холодный фронт — он с волной, есть участки, которые обостряются именно ночью, и в ночные часы не исключено, что в Москве выпадет от 2 до 5 мм, а местами до 10 мм осадков. Дождь кончится завтра после 10-11 (утра.— RT). Постепенно зона уйдёт на юго-восток на Владимирскую и Рязанскую области», — заключила она.

Ранее ГУ МЧС России по Москве опубликовало экстренное предупреждение в связи с ожидающимся в столице дождём с грозой и градом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить