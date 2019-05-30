Синоптики рассказали, когда закончится дождь в Москве

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала, когда закончится дождь в столичном регионе.

«То, что мы наблюдаем сейчас, — это холодный фронт. Структура облачности у нас ячеистая, под одной тучей прошёл дождь, он переместился в другую, на место этой может прийти... У нас в прогнозе кратковременные дожди, то есть это не будет одним дождём, он будет ещё приниматься», — отметила Позднякова.

Метеоролог добавила, что в Зеленограде за час уже выпало более 2 мм осадков.

«Сейчас зона наиболее интенсивных дождей сместилась уже на север Москвы… холодный фронт — он с волной, есть участки, которые обостряются именно ночью, и в ночные часы не исключено, что в Москве выпадет от 2 до 5 мм, а местами до 10 мм осадков. Дождь кончится завтра после 10-11 (утра.— RT). Постепенно зона уйдёт на юго-восток на Владимирскую и Рязанскую области», — заключила она.

Ранее ГУ МЧС России по Москве опубликовало экстренное предупреждение в связи с ожидающимся в столице дождём с грозой и градом.