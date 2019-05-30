Московские библиотеки подготовили более 250 бесплатных экскурсий

Столичные библиотеки подготовили более 250 бесплатных экскурсий в рамках проекта «Экскурсионная среда», сообщает сайт «Москва 24».

Литературно-исторические пешеходные туры будут проводиться по средам до середины октября.

«Маршруты проходят, например, по Якиманке, Арбату, Замоскворечью, Мещанскому, Пресненскому и другим районам», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

Продолжительность экскурсий составит полтора-два часа. В одной группе может быть до 30 участников, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее сообщалось, что летние читальни появятся в 12 парках Москвы.