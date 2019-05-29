Летние читальни появятся в 12 парках Москвы

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Летние читальни заработают в 12 парках российской столицы, сообщает сайт «Москва 24».
Летние читальни появятся в 12 парках Москвы
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11 из них откроются 1 июня, ещё одна станет доступна в начале июля.

Они будут работать по выходным с 12:00 до 18:00. Посетители смогут записаться в библиотеку и обменяться книгами на полках буккроссинга.

В частности, читальни появятся в музее-заповеднике «Царицыно», парках «Северное Тушино» и «Кузьминки», а также в Таганском и Измайловском парках, передаёт «Вечерняя Москва».

«В летних читальнях гости парков могут познакомиться с книжными новинками, почитать классику и записаться в библиотеку. А ещё в течение сезона в них будут проходить бесплатные лекции, мастер-классы, спектакли, интеллектуальные игры и познавательные квесты», — цитирует заместителя мэра Наталью Сергунину портал мэра и правительства.

Ранее сообщалось, что в столичных парках запланировали 7,6 тыс. культурно-массовых мероприятий на летний сезон.

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