В парках Москвы запланировали 7,6 тысячи мероприятий на лето

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В столичных парках запланировали 7,6 тыс. культурно-массовых мероприятий на летний сезон, сообщает «Вечерняя Москва».
В парках Москвы запланировали 7,6 тысячи мероприятий на лето
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Программу мероприятий обсудили на заседании президиума городского правительства.

Глава Департамента культуры Александр Кибовский заявил мэру Сергею Собянину, что за последние годы парки стали одними из самых популярных мест отдыха.

«В прошлом году их посетили почти 126 млн человек, почти 90 млн из них — в летний сезон», — сказал Кибовский.

В 2019 году в парках ожидается 129,1 млн посетителей.

Среди запланированных мероприятий — фестивали, семинары, концерты, кинопоказы, выставки, передаёт сайт «Москва 24».

Ранее стало известно, что в парках Москвы подготовили программу к Международному дню защиты детей.

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