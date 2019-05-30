Власти Москвы рассказали о праздничных событиях в честь 80-летия ВДНХ

Столичные власти рассказали о праздничных событиях по случаю 80-летия ВДНХ, сообщает «Вечерняя Москва». Юбилей отмечается 1 августа.

Запланировано более 100 мероприятий, в том числе фестивали, выставки и концерты.

Как заявила заммэра Наталья Сергунина, после реставрации будут открыты исторические павильоны, новые культурные, образовательные и спортивные пространства.

Программа включает фестиваль «Вдохновение», образовательный проект «Знание. ВДНХ», фестиваль духовых оркестров и проект «Музыка на крыше».

Среди премьер — фестиваль «Мировые балетные каникулы», передаёт портал мэра и правительства Москвы.

Ранее, как сообщало «Утро.ру», историк моды Александр Васильев рассказал о выставке «ВДНХ в моде. 1939—2019».