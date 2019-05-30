Власти Москвы рассказали о праздничных событиях в честь 80-летия ВДНХ

Короткая ссылка
Столичные власти рассказали о праздничных событиях по случаю 80-летия ВДНХ, сообщает «Вечерняя Москва». Юбилей отмечается 1 августа.
Власти Москвы рассказали о праздничных событиях в честь 80-летия ВДНХ
  • ©mos.ru

Запланировано более 100 мероприятий, в том числе фестивали, выставки и концерты.

Как заявила заммэра Наталья Сергунина, после реставрации будут открыты исторические павильоны, новые культурные, образовательные и спортивные пространства.

Программа включает фестиваль «Вдохновение», образовательный проект «Знание. ВДНХ», фестиваль духовых оркестров и проект «Музыка на крыше».

Среди премьер — фестиваль «Мировые балетные каникулы», передаёт портал мэра и правительства Москвы.

Ранее, как сообщало «Утро.ру», историк моды Александр Васильев рассказал о выставке «ВДНХ в моде. 1939—2019».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить