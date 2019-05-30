Власти Москвы рассказали о праздничных событиях в честь 80-летия ВДНХ
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Запланировано более 100 мероприятий, в том числе фестивали, выставки и концерты.
Как заявила заммэра Наталья Сергунина, после реставрации будут открыты исторические павильоны, новые культурные, образовательные и спортивные пространства.
Программа включает фестиваль «Вдохновение», образовательный проект «Знание. ВДНХ», фестиваль духовых оркестров и проект «Музыка на крыше».
Среди премьер — фестиваль «Мировые балетные каникулы», передаёт портал мэра и правительства Москвы.
Ранее, как сообщало «Утро.ру», историк моды Александр Васильев рассказал о выставке «ВДНХ в моде. 1939—2019».