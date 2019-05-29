Богомолов прокомментировал назначение худруком Театра на Малой Бронной

Режиссёр Константин Богомолов в разговоре с RT прокомментировал своё назначение новым художественным руководителем Московского драматического театра на Малой Бронной.

«Для меня это огромная честь, я очень благодарен Департаменту культуры Москвы и Александру Кибовскому за такое предложение и доверие. Это великий театр с замечательной историей и командой. Моя задача — сделать театр максимально успешным, вернуть его в число лидирующих международных театров по вниманию профессионального сообщества и публики. Я буду полностью опираться на труппу театра, вникать в репертуар», — сказал Богомолов.

Он также отметил, что «театр в таком месте не может быть немодным, нелюбимым и непосещаемым».

«Главными союзниками для себя я вижу команду актёров Театра на Малой Бронной, всех сотрудников. Я уверен, что все вместе мы вдохновлённо и энергично сможем отправиться в это интересное путешествие. У меня очень оптимистичные взгляды на будущее. Планы я смогу озвучить уже на открытии сезона», — заключил режиссёр.

Ранее стало известно, что Богомолов будет назначен новым художественным руководителем Московского драматического Театра на Малой Бронной.