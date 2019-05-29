Богомолов станет новым худруком Театра на Малой Бронной

Режиссёр Константин Богомолов будет назначен новым художественным руководителем Московского драматического театра на Малой Бронной. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главу Департамента культуры Москвы Александра Кибовского.

«Как вы знаете, Сергей Анатольевич Голомазов не так давно принял на себя тяжёлую миссию, связанную с художественным руководством театром в Риге. Этот сезон для него последний», — пояснил Кибовский.

По первому образованию Богомолов филолог, он окончил МГУ, в 2003-м — ГИТИС.

В 2007 году он стал лауреатом театральной премии «Чайка» за спектакль «Много шума из ничего». В числе его работ спектакли «Гаргантюа и Пантагрюэль» по мотивам романа Франсуа Рабле, «Преступление и наказание» по Фёдору Достоевскому, «Театральный роман, или Записки покойника» по Михаилу Булгакову.