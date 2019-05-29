Богомолов станет новым худруком Театра на Малой Бронной
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- РИА Новости
«Как вы знаете, Сергей Анатольевич Голомазов не так давно принял на себя тяжёлую миссию, связанную с художественным руководством театром в Риге. Этот сезон для него последний», — пояснил Кибовский.
По первому образованию Богомолов филолог, он окончил МГУ, в 2003-м — ГИТИС.
В 2007 году он стал лауреатом театральной премии «Чайка» за спектакль «Много шума из ничего». В числе его работ спектакли «Гаргантюа и Пантагрюэль» по мотивам романа Франсуа Рабле, «Преступление и наказание» по Фёдору Достоевскому, «Театральный роман, или Записки покойника» по Михаилу Булгакову.