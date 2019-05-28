RT стал самым цитируемым ресурсом в соцсетях в апреле 2019 года
Телеканал RT занял первое место среди всех интернет-ресурсов по цитируемости в соцмедиа в апреле 2019 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании «Медиалогия».
- © Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Согласно опубликованным данным, число гиперссылок на RT составило 897 150.
В тройку также вошли РБК и «Медуза».
По итогам февраля 2019 года RT также занял первое место среди российских СМИ по цитируемости в соцмедиа.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Ранее на эту тему: