RT стал самым цитируемым ресурсом в соцсетях в апреле 2019 года

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Телеканал RT занял первое место среди всех интернет-ресурсов по цитируемости в соцмедиа в апреле 2019 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании «Медиалогия».
RT стал самым цитируемым ресурсом в соцсетях в апреле 2019 года
  • © Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Согласно опубликованным данным, число гиперссылок на RT составило 897 150.

В тройку также вошли РБК и «Медуза».

По итогам февраля 2019 года RT также занял первое место среди российских СМИ по цитируемости в соцмедиа. 

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