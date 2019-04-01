RT стал самым цитируемым ресурсом в соцсетях в феврале 2019 года
Телеканал RT занял первое место среди всех интернет-ресурсов по цитируемости в соцмедиа в феврале 2019 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании «Медиалогия».
- РИА Новости
Согласно опубликованным данным, число гиперссылок на RT составило 820 752.
В тройку также вошли Anews.ru и «Медуза».
По итогам 2018 года RT также занял первое место среди российских СМИ по цитируемости в соцмедиа.
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