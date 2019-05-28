В Москве будет работать 108 зон отдыха у воды этим летом

Глава столичного Департамента капитального ремонта Алексей Елисеев заявил о готовности мест массового отдыха населения к проведению летнего сезона, сообщает «Вечерняя Москва».

«По традиции 1 июня в Москве открывается купальный сезон», — сказал он на заседании президиума городского правительства.

На данный момент в столице насчитывается 126 мест массового отдыха у воды. Из них летом будет работать 108 зон. Остальные 18 находятся на реконструкции.

Искупаться можно будет, в частности, на пляже «Левобережный», в Тропарёве, Мещерском, Серебряном Бору — 2 и Серебряном Бору — 3, а также в Строгинской пойме, на озере Чёрном и Школьном озере в Зеленограде, передаёт сайт «Москва 24».

Ранее СМИ сообщали, что в России могут запретить доступ к детским пляжам.