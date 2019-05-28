В автобусах и трамваях Москвы начали показывать ролики о снятых в столице фильмах

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В наземном городском транспорте российской столицы начали показывать ролики о фильмах, снятых в Москве. Увидеть сюжеты можно в 144 автобусах и более чем 250 трамваях нового поколения.
В автобусах и трамваях Москвы начали показывать ролики о снятых в столице фильмах
  • © Кадр из фильма «Служебный роман»

Как сообщает «Вечерняя Москва», ролики подготовлены в рамках цикла «Москва кинематографическая» просветительского проекта «Привет, Москва!».

В частности, пассажирам рассказывают, как снимались ленты «Броненосец «Потёмкин», «Я шагаю по Москве», «Берегись автомобиля», «Подкидыш», «Служебный роман», передаёт сайт «Москва 24».

Как отмечает портал мэра и правительства, всего сделано 50 сюжетов.

Ранее в Москве проходили бесплатные показы фильмов с участием Татьяны Самойловой и Любови Полищук.

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