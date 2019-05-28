В автобусах и трамваях Москвы начали показывать ролики о снятых в столице фильмах
- © Кадр из фильма «Служебный роман»
Как сообщает «Вечерняя Москва», ролики подготовлены в рамках цикла «Москва кинематографическая» просветительского проекта «Привет, Москва!».
В частности, пассажирам рассказывают, как снимались ленты «Броненосец «Потёмкин», «Я шагаю по Москве», «Берегись автомобиля», «Подкидыш», «Служебный роман», передаёт сайт «Москва 24».
Как отмечает портал мэра и правительства, всего сделано 50 сюжетов.
Ранее в Москве проходили бесплатные показы фильмов с участием Татьяны Самойловой и Любови Полищук.