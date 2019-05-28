В автобусах и трамваях Москвы начали показывать ролики о снятых в столице фильмах

В наземном городском транспорте российской столицы начали показывать ролики о фильмах, снятых в Москве. Увидеть сюжеты можно в 144 автобусах и более чем 250 трамваях нового поколения.

© Кадр из фильма «Служебный роман»