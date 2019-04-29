В Москве бесплатно покажут фильмы с участием Татьяны Самойловой и Любови Полищук

В Москве состоятся бесплатные показы фильмов с участием актрис Татьяны Самойловой и Любови Полищук.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Ретроспективы приурочены к юбилеям актрис. 4 мая Самойловой исполнилось бы 85 лет. Полищук отметила бы 70-летие 21 мая.

Показы будут проходить в кинотеатрах «Факел», «Салют», «Тула», «Вымпел», «Сатурн», «Спутник» и «Молодёжный». Предварительная регистрация не нужна, передаёт сайт «Москва 24».

Например, 4 мая в «Факеле» можно будет увидеть ленту «Неотправленное письмо» (1959), в которой Самойлова сыграла геолога, а 21 мая в «Туле» представят ленту «Выигрыш одинокого коммерсанта» (1984), в которой Полищук исполнила роль танцовщицы Барбареллы. Об этом информирует портал мэра и правительства.

Ранее в Москве проходили бесплатные показы отечественных мультфильмов.