Сын Лунгина рассказал о плановом обследовании отца

Сын Павла Лунгина сценарист Александр Лунгин прокомментировал в разговоре с RT сообщение о госпитализации отца.

«Госпитализирован — неточное определение. У него была запланирована некоторая медицинская процедура. Он действительно в больнице, но в четверг выходит», — заявил он.

Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что Павел Лунгин попал в реанимацию.