Сын Лунгина рассказал о плановом обследовании отца
Сын Павла Лунгина сценарист Александр Лунгин прокомментировал в разговоре с RT сообщение о госпитализации отца.
- © Екатерина Чеснокова
- РИА Новости
«Госпитализирован — неточное определение. У него была запланирована некоторая медицинская процедура. Он действительно в больнице, но в четверг выходит», — заявил он.
Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что Павел Лунгин попал в реанимацию.
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