Гидрометцентр прокомментировал данные о возможности смерча в Москве

Глава Гидрометцентра Дмитрий Киктев заявил, что прогнозировать смерчи можно только ближе к их возникновению, и отметил, что это достаточно редкое для России явление.

«Шквалы, смерчи прогнозировать за неделю — дело неблагодарное, потому что это короткоживущие явления, прогнозировать их появление можно только ближе к делу», — цитирует РИА Новости Киктева.

Ранее заместитель директора Института физики атмосферы имени А. Обухова Российской академии наук, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов не исключил, что после периода аномальной жары в Москве могут возникнуть шквалы и торнадо или смерчи.

Он отметил, что в настоящий момент «ещё достаточно влажная земля», а жара способствует «сильному испарению и накоплению влаги в атмосфере».

Также портал argumenti.ru передавал, что в Москве 29 мая ожидается до +32 °С.