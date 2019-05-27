Кинокритик прокомментировал итоги Каннского кинофестиваля

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Кинокритик Егор Москвитин в беседе с радио Sputnik прокомментировал итоги Каннского кинофестиваля.
Кинокритик прокомментировал итоги Каннского кинофестиваля
  • ©L.Urman/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Канны неожиданно разрушили свою иерархию. Ветеранов, которых здесь было очень много, оставили с носом. Наградили только братьев Дарденн и косвенно Педро Альмодовара, потому что Антонио Бандерас, взявший приз за лучшую мужскую роль, сыграл самого Педро. Обидели Квентина Тарантино», — заявил он.

По его словам, так как фестиваль проходил в юбилей Великой французской революции, основными темами стали социальное расслоение, несправедливость, люди, чьи истории замалчиваются.

Ранее сообщалось, что российский режиссёр Кантемир Балагов был удостоен премии за фильм «Дылда» в рамках каннской программы «Особый взгляд».

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