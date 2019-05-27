Главгосэкспертиза одобрила реконструкцию галереи имени Айвазовского в Феодосии

Крымский филиал Главгосэкспертизы России одобрил реконструкцию Феодосийской картинной галереи имени И.К. Айвазовского, сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как рассказали в Главгосэкспертизе, в здании давно не проводились капремонт и реставрация, в настоящее время оно находится в состоянии «значительного морального и технического износа».

В частности, утрачены или находятся под угрозой утраты аутентичные архитектурные, конструктивные и декоративные элементы, в выставочных залах нет сквозных маршрутов осмотра экспозиции для посетителей.

«Кроме того, инженерные сети, технологическое оборудование и техническое оснащение в здании не справляются с возложенными на них задачами, не работают или вовсе отсутствуют», — отметили в ведомстве.

Работы предполагается финансировать за счёт средств федерального и регионального бюджетов, передаёт «Крыминформ».

Ранее в Крыму представили концепцию развития галереи имени Айвазовского.