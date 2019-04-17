В Крыму представили концепцию развития галереи имени Айвазовского
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости Крым.
На базе галереи специалисты видят «музейный квартал» с новейшими технологиями экспонирования и хранения картин, пространством для мастер-классов и массовых культурных мероприятий, резиденциями для молодых художников, современной инфраструктурой для гостей.
Проект представили в ходе встречи членов попечительского совета галереи — генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселёва и совладельца московской галереи современного искусства «Триумф» Емельяна Захарова с разработчиками концепции, а также с руководством Минкультуры Крыма и властей Феодосии.
Ранее «Крыминформ» сообщало, что в республике рассказали о сроках капремонта галереи Айвазовского.