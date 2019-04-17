В Крыму представили концепцию развития галереи имени Айвазовского

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В Крыму прошла презентация концепции развития Феодосийской картинной галереи имени Ивана Айвазовского.
В Крыму представили концепцию развития галереи имени Айвазовского
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости Крым.

На базе галереи специалисты видят «музейный квартал» с новейшими технологиями экспонирования и хранения картин, пространством для мастер-классов и массовых культурных мероприятий, резиденциями для молодых художников, современной инфраструктурой для гостей.

Проект представили в ходе встречи членов попечительского совета галереи — генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселёва и совладельца московской галереи современного искусства «Триумф» Емельяна Захарова с разработчиками концепции, а также с руководством Минкультуры Крыма и властей Феодосии.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что в республике рассказали о сроках капремонта галереи Айвазовского.

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