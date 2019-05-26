Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе

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Анастасия Румянцева
Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков рассказал RT о том, какая погода ожидается в Москве на следующей неделе.
Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе
  • РИА Новости

«Погода будет и дальше нас баловать, сейчас у нас циклон стоит на Балтикой, он закрывает нас от холода. Тепло со Средиземноморья будет потихоньку выходить на Московскую зону. В ближайшие три дня будет антициклон, переменная облачность, без осадков. Ночные температуры высокие — сегодня +10...+12 °С, на вторник ночью +12...+14 °С, в среду +16...+18 °С, примерно до субботы ночные температуры такими и останутся», — отметил Цыганков.

По словам синоптика, со вторника будет наблюдаться повышение температуры.

«Сегодня +22…+24 °С, примерно так же и завтра. Дальше температура начнёт повышаться, со вторника будет +25...+27 °С, уже в среду прогноз даёт +27...+32 °С, в центре города +30…+32 °С. В четверг температура составит +26...+31 °С, +23…+28 °С ожидается в пятницу,  в субботу +24…+29°С. Тепло опять к нам возвращается. Конец мая и начало июня довольно тёплые, летние», — заключил он.

Ранее в Гидрометцентре России сообщили о том, что на следующей неделе ожидается жара до +32 °С

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