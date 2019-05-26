В Москве продлили «жёлтый» уровень погодной опасности на 27 мая

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Специалисты Гидрометцентра России продлили «жёлтый» уровень погодной опасности на понедельник, 27 мая, в Москве.
В Москве продлили «жёлтый» уровень погодной опасности на 27 мая
  • РИА Новости

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — следует из прогностической карты службы.

Предупреждение, как сообщается, будет действовать с 21:00 26 мая в течение 24 часов.

26 мая синоптики также объявили «жёлтый» уровень погодной опасности в столице и области.

Ранее URA.RU передавало, что в Ямало-Ненецком автономном округе задержали вылеты нескольких авиарейсов из-за метели и плохой видимости.

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