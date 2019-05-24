В Краснодаре объявили штормовое предупреждение

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В Краснодаре объявлено штормовое предупреждение на 25—27 мая, сообщают «Юга.ру» со ссылкой на МЧС.
В Краснодаре объявили штормовое предупреждение
  • РИА Новости

По прогнозу, будет сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20 м/с.

По краю спасатели объявили экстренное предупреждение. В ближайшие часы и до конца суток 25 мая, а также 26 мая местами в регионе возможны сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с. Ожидается подъём уровня воды в реках.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ямало-Ненецком автономном округе задержали вылеты нескольких авиарейсов из-за метели и плохой видимости.

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