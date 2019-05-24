В Краснодаре объявили штормовое предупреждение
- РИА Новости
По прогнозу, будет сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20 м/с.
По краю спасатели объявили экстренное предупреждение. В ближайшие часы и до конца суток 25 мая, а также 26 мая местами в регионе возможны сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с. Ожидается подъём уровня воды в реках.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ямало-Ненецком автономном округе задержали вылеты нескольких авиарейсов из-за метели и плохой видимости.