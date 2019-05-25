В Дагестане за ночь зафиксированы два землетрясения
Отмечается, что первое землетрясение магнитудой 4,4 было зафиксировано в 01:34.
«На территории республики зафиксированы колебания земной коры, эпицентр в пяти километрах от населённого пункта Халимбек-аул Буйнакского района, на глубине 10 километров», — сообщили в ведомстве.
Как уточняется, подземные толчки ощущались в городе Буйнакске, Махачкале и Каспийске.
Второе землетрясение магнитудой 2,3 было зафиксировано в 02:44.
Его эпицентр находился в 3,5 километрах от населённого пункта Халимбек-аул Буйнакского района, на глубине 1 километр.
Ранее сообщалось, что сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 у тихоокеанского побережья Курильских островов.