В Дагестане за ночь зафиксированы два землетрясения

В Дагестане за ночь было зафиксировано два землетрясения. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по республике.

Отмечается, что первое землетрясение магнитудой 4,4 было зафиксировано в 01:34. «На территории республики зафиксированы колебания земной коры, эпицентр в пяти километрах от населённого пункта Халимбек-аул Буйнакского района, на глубине 10 километров», — сообщили в ведомстве. Как уточняется, подземные толчки ощущались в городе Буйнакске, Махачкале и Каспийске. Второе землетрясение магнитудой 2,3 было зафиксировано в 02:44. Его эпицентр находился в 3,5 километрах от населённого пункта Халимбек-аул Буйнакского района, на глубине 1 километр. Ранее сообщалось, что сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 у тихоокеанского побережья Курильских островов.