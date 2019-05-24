Сталлоне рассказал о сложностях выхода на широкий экран фильма «Рокки»

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Известный американский актёр Сильвестр Сталлоне в рамках Каннского кинофестиваля рассказал, что первый фильм об истории боксёра Рокки Бальбоа считали провальным и не хотели выпускать на широкий экран.
Сталлоне рассказал о сложностях выхода на широкий экран фильма «Рокки»
  • Reuters

Как уточняет РИА Новости, лента стала успешной лишь благодаря стечению обстоятельств.   

«Рокки» — это феномен сейчас, но на бумаге фильм был провальным. Неизвестный сценарист, история о боксёре... Фильм мы сняли за 25 дней, бюджет был маленький... Даже после того, как фильм уже был готов, он никому не понравился, его не планировали выпускать», — рассказал артист, приехавший в Канн с картиной «Рэмбо 5: Последняя кровь».

Ранее сообщалось, что премьера фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» состоялась на 72-м Каннском кинофестивале, который завершится 25 мая.

Лента поборется за главный приз — «Золотую пальмовую ветвь». 

Подробнее — в материале RT.

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