В сети появилось видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских

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В сети появилось видео со свадебной церемонии украинских музыкантов Алексея Потапенко, известного под псевдонимом Потап, и Насти Каменских. Торжество, как сообщается, состоялось в одном из ресторанов Киева.
В сети появилось видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
  • РИА Новости

Кадры с праздника опубликованы в социальной сети Instagram.

На них видно, как молодожёны обмениваются кольцами под ликование присутствующих на торжественном мероприятии гостей.

Накануне Каменских сообщила, что 23 мая для неё и её избранника стало «тем самым днём».

«Сегодня именно тот самый особенный и счастливый день для каждой влюблённой пары. Мы рады поделиться с вами своим счастьем и благодарны за то, что вы разделите его с нами!» — написала она.

Артистка также опубликовала фото в свадебном платье.

Музыкальный дуэт «Потап и Настя» был создан в 2006 году. Наибольшую популярность артистам принесли в том числе композиции «Чумачечая весна», «Не пара», «Стиль собачки».

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