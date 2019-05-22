Счётная палата обнаружила нарушения при расходовании средств в Большом театре и Эрмитаже

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Счётная палата обнаружила нарушения при расходовании средств федерального бюджета за 2018 год в Большом театре, Эрмитаже и Госфильмофонде, сообщает kp.ru со ссылкой на сайт ведомства.
Счётная палата обнаружила нарушения при расходовании средств в Большом театре и Эрмитаже
  • РИА Новости

В частности, выявлены отдельные нарушения в закупках в ГАБТ. Также установлены признаки нецелевого использования бюджетных средств. Театр возместил в бюджет 279,9 тыс. рублей за счёт средств от приносящей доход деятельности.

В случае с Эрмитажем Счётная палата отметила низкое кассовое исполнение субсидий на капитальные вложения — 39,5%. По оценке ведомства, это привело к тому, что музей не смог в 2018 году закончить четвёртый этап строительства фондохранилища.

Госфильмофонд рассчитал объём финобеспечения выполнения государственного задания без учёта коэффициента от платной деятельности, что стало причиной завышения суммы бюджетных ассигнований почти на 15 млн рублей, рассказали в Счётной палате.

Ранее Счётная палата России опубликовала отчёт, в котором говорится, что ведомство выявило в прошлом году нарушения почти на 773 млрд рублей.

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