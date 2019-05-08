Бутман назвал Крылатова гениальным композитором

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Саксофонист Игорь Бутман в беседе с телеканалом «360» прокомментировал сообщение о смерти композитора Евгения Крылатова.
Бутман назвал Крылатова гениальным композитором
  • ©Pravda Komsomolskaya/Russian Look
  • globallookpress.com

«К сожалению, не стало моего дорогого Евгения Павловича Крылатова, любимого композитора, любимого человека, с которым меня связала его музыка», — заявил он.

Кроме того, Бутман назвал Крылатова потрясающим человеком, гениальным композитором.

Как отметил саксофонист, музыку Крылатова знают во всём мире.

Ранее народный артист России, заслуженный деятель искусств Максим Дунаевский в беседе с телеканалом «Звезда» также прокомментировал сообщение о смерти Евгения Крылатова.

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