Бутман назвал Крылатова гениальным композитором

Саксофонист Игорь Бутман в беседе с телеканалом «360» прокомментировал сообщение о смерти композитора Евгения Крылатова.

«К сожалению, не стало моего дорогого Евгения Павловича Крылатова, любимого композитора, любимого человека, с которым меня связала его музыка», — заявил он.

Кроме того, Бутман назвал Крылатова потрясающим человеком, гениальным композитором.

Как отметил саксофонист, музыку Крылатова знают во всём мире.

Ранее народный артист России, заслуженный деятель искусств Максим Дунаевский в беседе с телеканалом «Звезда» также прокомментировал сообщение о смерти Евгения Крылатова.