Бутман назвал Крылатова гениальным композитором
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«К сожалению, не стало моего дорогого Евгения Павловича Крылатова, любимого композитора, любимого человека, с которым меня связала его музыка», — заявил он.
Кроме того, Бутман назвал Крылатова потрясающим человеком, гениальным композитором.
Как отметил саксофонист, музыку Крылатова знают во всём мире.
Ранее народный артист России, заслуженный деятель искусств Максим Дунаевский в беседе с телеканалом «Звезда» также прокомментировал сообщение о смерти Евгения Крылатова.