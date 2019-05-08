Спасатели предупредили о чрезвычайной пожароопасности в Крыму

Спасатели предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в Республике Крым с 9 по 12 мая, передаёт kp.ru со ссылкой на министра регионального МЧС Сергея Шахова.

В частности, запрещено разводить костры, оставлять открытый огонь без присмотра, использовать пиротехнические изделия, выжигать траву под деревьями и на полянах.

Также стало известно, что в Оренбургской области ожидается аномальная жара в четверг, 9 мая, сообщает Inforeactor со ссылкой на региональное МЧС.

По данным Оренбургского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха может составить +30...+32 ˚С.

Ранее в Удмуртии был объявлен особый противопожарный режим.