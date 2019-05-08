Спасатели предупредили о чрезвычайной пожароопасности в Крыму
- РИА Новости
В частности, запрещено разводить костры, оставлять открытый огонь без присмотра, использовать пиротехнические изделия, выжигать траву под деревьями и на полянах.
Также стало известно, что в Оренбургской области ожидается аномальная жара в четверг, 9 мая, сообщает Inforeactor со ссылкой на региональное МЧС.
По данным Оренбургского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха может составить +30...+32 ˚С.
Ранее в Удмуртии был объявлен особый противопожарный режим.