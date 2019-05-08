Всероссийский фестиваль «Дети России» пройдёт 10 мая в Херсонесе
- РИА Новости
Запланированы выступления участников из Москвы, Московской области, Севастополя и других городов и регионов.
Они представят эстрадно-спортивные, классические и народные танцы, а также продемонстрируют вокальное мастерство.
Также состоится выступление детского симфонического оркестра и хора Севастопольского президентского кадетского училища.
Ранее издание «Дни.ру» сообщало, что Парусный фестиваль состоится 12 мая в Москве в рамках традиционной Останкинской детской парусной регаты.