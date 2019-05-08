Мерзликин о ситуации с пересечением границы Украины: чувство юмора меня подвело
- РИА Новости
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Друзья! Вынужден дать комментарий для СМИ. . Те, кто вынес в первые строчки новостей видео из моего Инстаграм, пытаясь, наверное «словить хайп», далеки от моего уважения и не достойны вашего внимания. Ничего, кроме любви к Украине, где живут мои близкие друзья и родственники, по которым сильно скучаю и жду с ними встречи, мой поступок не значит! . P.S.: Если все же мое желание пробежаться по цветущему полю Молдавии в сторону границы с Украиной, оказалось не совсем удачной шуткой, значит мое чувство юмора меня подвело. Возможно. Но вера в человечество - осталась! . С уважением к подписчикам, Андрей Мерзликин.
«Ничего, кроме любви к Украине... мой поступок не значит!.. Если всё же моё желание пробежаться по цветущему полю Молдавии в сторону границы с Украиной оказалось не совсем удачной шуткой, значит, моё чувство юмора меня подвело», — написал он.
Ранее Мерзликин, которому власти Украины официально запретили въезд, заявил, что пересёк в поле государственную границу страны.
Впоследствии пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян прокомментировал заявление актёра.