Мерзликин о ситуации с пересечением границы Украины: чувство юмора меня подвело

Российский актёр Андрей Мерзликин на своей странице в социальной сети Instagram прокомментировал «пересечение» им украинской границы.

«Ничего, кроме любви к Украине... мой поступок не значит!.. Если всё же моё желание пробежаться по цветущему полю Молдавии в сторону границы с Украиной оказалось не совсем удачной шуткой, значит, моё чувство юмора меня подвело», — написал он.

Ранее Мерзликин, которому власти Украины официально запретили въезд, заявил, что пересёк в поле государственную границу страны.

Впоследствии пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян прокомментировал заявление актёра.