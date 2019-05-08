Лазарев показал отрывок из номера для Евровидения-2019
- РИА Новости
«Мало пока что понятно из этого видео, но сразу раскрывать всех секретов и не надо. Мы очень рассчитываем на вашу поддержку!» — написал исполнитель.
Ранее Лазарев рассказал о сложностях при подготовке номера для Евровидения. По его словам, основные трудности связаны с тем, чтобы правильно заснять шоу для телетрансляции.
Евровидение пройдёт с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Россию представит Сергей Лазарев с песней Scream.
Композитор и продюсер Виктор Дробыш в беседе с телеканалом «360» оценил песню.