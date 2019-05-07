Лазарев рассказал о сложностях при подготовке номера для Евровидения

Российский певец Сергей Лазарев, представляющий страну на международном музыкальном конкурсе «Евровидение», рассказал о сложностях при подготовке выступления.

По его словам, основные трудности связаны с тем, чтобы правильно заснять шоу для телетрансляции.

«Наш номер сложно снимать из-за большого количества отражений. Но мы работаем над тем, чтобы всё было снято правильно, ведь «Евровидение» — это телевизионное шоу», — цитирует Лазарева ТАСС.

Ранее сообщалось, что Лазарев проведёт первую репетицию номера для Евровидения 7 мая.

Композитор и продюсер Виктор Дробыш в разговоре с телеканалом «360» оценил песню Scream, с которой Лазарев отправился в Израиль.