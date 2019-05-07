В Москве пройдёт почти 500 мероприятий в честь Дня Победы

В Москве состоится почти 500 мероприятий в честь Дня Победы.

Об этом сообщает сайт «Москва 24». Запланированы выставки, концерты, мастер-классы и лекции. Посетить их можно в библиотеках и культурных центрах.

Например, с 6 по 8 мая в культурном центре «Внуково» проходит выставка «Женщины в гражданской авиации», а в культурном центре «Москворечье» 8 мая состоится встреча с участниками клуба любителей пластинок «Виниловая война», передаёт портал мэра и правительства.

Также подготовлена праздничная программа, в которой будут задействованы 30 парков департамента культуры. К примеру, 9 мая можно посетить тематические кинопоказы, принять участие в конкурсах. В 22 парках развернут полевые кухни, передаёт «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что в Московской области привели в порядок более 500 памятников в преддверии 9 Мая.