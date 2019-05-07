В Москве появились тематические клумбы в честь Года театра

В Москве появились тематические клумбы, посвящённые Году театра. Их общая площадь превысила 300 кв. метров.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Как заявили в пресс-службе ГБУ «Автомобильные дороги», цветники разбили в начале мая вдоль дорог и вылетных магистралей. В оформлении преобладают оранжевые, белые, жёлтые, голубые и фиолетовые цвета.

В частности, клумбы можно увидеть на Земляном Валу, площади Гагарина, вдоль Варшавского и Рублёвского шоссе, передаёт «Вечерняя Москва».

К лету цветники планируется обновить. Там высадят новые растения — вместо отцветающей виолы появятся бегония изящная, тагетес отклонённый, агератум и цинерария приморская. Об этом информирует портал мэра и правительства.

Ранее сообщалось, что в Москве намерены благоустроить и отремонтировать около 860 улиц в 2019 году.