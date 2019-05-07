Синоптики прогнозируют по-летнему тёплую погоду в Москве

Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал о погоде в столичном регионе до конца текущей недели.

«Самое главное, что погода ожидается по-летнему тёплая, температура воздуха в ночные часы останется устойчиво положительной без всякой угрозы заморозков. Преобладающие значения — +10…+14 °С. Днём уже столбики термометров продолжат штурмовать новую в этом сезоне отметку — +25 °С», — сказал Старков.

Он также отметил, что со среды характер погоды будет немного меняться.

«Если понедельник был солнечный, вторник тоже, то начиная со среды в связи с влиянием атмосферного фронта она станет неустойчивой, будут развиваться кучево-дождевые облака, местами пройдут ливневые дожди с первыми майскими грозами. В целом обычная комфортная и тёплая майская погода», — добавил метеоролог.

Ранее также сообщалось, что в начале второй недели мая в столичный регион придёт по-настоящему летняя погода.

На 8 мая был объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за грозы и ветра.