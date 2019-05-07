RT покажет в московском парке документальные фильмы о войне и интервью с ветеранами

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В московском парке «Фили» 9 мая пройдёт фестиваль документального кино RT.
RT покажет в московском парке документальные фильмы о войне и интервью с ветеранами
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В День Победы с 15:00 до 22:00 в выставочном центре Fili Hall покажут документальные фильмы и интервью с ветеранами Великой Отечественной войны.

В частности, в этот день можно будет посмотреть ленты «Мифы о войне» (фильм о том, как мифы геббельсовской пропаганды оживают в современной реальности), «Вспоминая блокадный Ленинград», «Живые строки войны» (картина о четырёх семьях, чья история запечатлена в письмах тех лет) и другие.

В числе проинтервьюированных ветеранов — совершивший 134 боевых вылета лётчик-штурмовик Куддус Латыпов, прошедший с легендарными «катюшами» по нескольким странам Европы Николай Имчук, запечатлевший ужасы войны для будущих поколений фронтовой оператор Борис Соколов, штурмовавший Рейхстаг радиотехник Лев Зубелевич и участвовавший в освобождении Освенцима Иван Мартынушкин.

Вход на мероприятие свободный.

Ранее документальный фильм RT о подвиге героя Советского Союза военного лётчика-истребителя Алексея Маресьева и тех, кто в похожих условиях смог выжить, вышел в финал Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ — летопись Победы» 2019.

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