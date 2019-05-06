Завершилась реставрация дома XIX века на Пречистенке

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Завершена реставрация дома XIX века на Пречистенке, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу Мосгорнаследия.
Завершилась реставрация дома XIX века на Пречистенке
  • ©mos.ru

Здание, которое в настоящее время занимает управа района Хамовники, было построено в 1875 году как главный дом усадьбы. Оно сохранило архитектурно-декоративное оформление фасадов, отделку интерьеров вестибюля, парадной лестницы и анфилады парадных комнат второго этажа.

«В начале XIX века владение на Пречистенке, где расположен памятник, принадлежало князю Николаю Вяземскому», — заявил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

По его словам, пожар 1812 года уничтожил все постройки усадьбы. Восстанавливать их начали через пару лет. Главный дом, сохранившийся до настоящего времени, появился, когда усадьбой владела Матвеева, почётная гражданка города.

Ранее НСН сообщала, что за последние восемь лет в Москве отреставрировали 1247 памятников архитектуры.

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