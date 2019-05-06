Дом Витцеля в Петербурге признали памятником архитектуры

Короткая ссылка
Дом Франца Витцеля в Сестрорецке признали памятником архитектуры, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу петербургского комитета по охране памятников.
Дом Витцеля в Петербурге признали памятником архитектуры
  • © комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры

Особняк, выполненный в неоклассических формах, внесён в единый госреестр объектов культурного наследия регионального значения.

Здание построено в 1919 году для почётного гражданина Санкт-Петербурга — предпринимателя Витцеля, перебравшегося в Сестрорецк по рекомендации врачей. В советское время в доме был пионерлагерь. Позднее дом отошёл Министерству обороны. С 2010 года он стал собственностью Петербурга.

Ранее НСН сообщала, что за последние восемь лет в Москве отреставрировали 1247 памятников архитектуры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить